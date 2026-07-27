Польський суд може заблокувати повернення до України двох евакуйованих картин

27 июля 2026, 15:15

Позов подали спадкоємці князя Любомирського. Вони вимагають залишити "Портрет Роксолани" XVI століття та "Портрет юнака" Алойзи Рейхана в Польщі до завершення судового розгляду щодо права власності.



У Львівському історичному музеї наголошують, що обидві роботи є частиною державного музейного фонду України, а про ситуацію вже поінформували Мінкульт.