MikroTik hAP ac3 (RBD53iG-5HacD2HnD) - 2-діапазонний бездротовий маршрутизатор

7 июня 2022, 9:45

Спадкоємець серії hAP, новий hAP ac³ з 4-ядерним процесором працює ще швидше і має потужні зовнішні антени для кращого покриття Wi-Fi.



Крім того, ця новинка отримала 256 МБ ОЗУ, вихід PoE (на 5-му порту) та 128 МБ NAND. Є повнорозмірний порт USB, який можна використовувати для додавання додаткового зовнішнього носія. Новий корпус дозволяє встановлювати пристрій вертикально чи горизонтально. Також до комплекту входить набір для настінного кріплення.





Більше новин від Мегатек - https://www.facebook.com/Megatech.Distribution



RouterOS – виняткова універсальність. З RouterOS сценарії, які можна автоматизувати:

змінювати черги залежно від використання смуги пропускання

складні тригерні повідомлення, такі як "Ваша пропускна здатність досягла X за Y хвилин!"

резервне копіювання та налаштування додаткових пристроїв та багато іншого

Особливості:

Стандарти: 5 ГГц – 802.11a/n/ac, 2,4 ГГц – 802.11b/g/n

Максимальна потужність передавача: 5 ГГц – 26дБм, 2.4 ГГц – 27дБм

Антени – з коефіцієнтом посилення 2.4 GHz (3 dBi), 5 GHz (5.5 dBi)

POE In/Out - Passive PoE

CPU - 4 ядра IPQ-4019 716 MHz

Основні призначення:

Заміна точок доступу, роутерів та маршрутизаторів різних бюджетних виробників.

Створення точки доступу.

Доступ до Інтернету для домашньої мережі.

Доступ до Інтернету для мереж малого розміру.

Об'єднання віддалених офісів у єдину мережу.

Пріоритезація та фільтрація трафіку.

Створення хотспоту.