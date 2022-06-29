Грозозахист для антени Cisco AIR-ACC245LA-N

29 июня 2022, 14:45

Грозозахист для антени Cisco Aironet AIR-ACC245LA-N обмежує амплітуду і тривалість перешкод і покращує опір перенапруги вбудованого обладнання, систем і компонентів.

Цей блискавковідвід врівноважує потенціал напруги, тим самим запобігаючи індуктивні перешкоди для паралельних сигнальних ліній в захищеній системі. Cisco Aironet AIR-ACC245LA-N Lightning Arrestor призначений для використання з точками доступу і мостами Cisco Aironet.

Довжина -30 мм

Вага - 0.05 кг

Діаметр - 15 мм

Країна виробник - США

Гарантія - 12 месяців

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