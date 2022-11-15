Португалія ввела у комерційне використання першу 5G-антену Huawei Hertz

15 ноября 2022, 16:45

Антени FDD 8T8R на базі платформи Huawei Hertz виходять на новий етап свого розвитку завдяки першому комерційному впровадженню в Португалії.

Платформа Hertz використовує інноваційні технології, такі як Ultra-Precision Arrays (UPA), для підтримки точного формування променя, а також Signal Direct Injection Feeding (SDIF). Це перша в галузі платформа, яка підтримує антени FDD 8T8R і може значно підвищити їхню енергоефективність, допомагаючи операторам побудувати якісну мережу 5G та знизити витрати на електроенергію.Результати показують, що антени FDD 8T8R на базі платформи Hertz забезпечують покриття спадного потоку на 4,9 дБ вище, ніж антени FDD 4T4R. Окрім того, пропускна здатність висхідного та спадного потоку покращується на 80% і 30% відповідно, а їхня швидкість збільшується на 40% і 60% відповідно. Це доводить, що спектральна ефективність середнього діапазону FDD і користувацький досвід можуть бути значно покращені.Із впровадженням комерційного розгортання 5G у Португалії спостерігається швидке зростання бази користувачів 5G. Це вимагає постійного та безперебійного покриття 5G і підвищення якості обслуговування. FDD 8T8R середнього діапазону, що забезпечує як якісне покриття, так і зручність використання для споживачів, є ключовою технологією наступного покоління для розвитку 5G у середньому діапазоні. FDD 8T8R уже використовується у більш ніж 80 країнах світу для побудови базової мережі 5G. Антени на платформі Hertz підтримують FDD 8T8R та багатодіапазонну інтеграцію понад 12 портів, що полегшує операторам безперервну роботу з кількома поколіннями мереж і забезпечує швидке розгортання.Ерік Чжао (Eric Zhao), президент підрозділу Huawei Antenna Business Unit, підкреслив: «Huawei розробила свої антени та надала операторам передові рішення 5G, аби вони могли спростити розгортання і максимально підвищити енергетичну та спектральну ефективність. Як перші в галузі пристрої на базі FDD 8T8R антени на платформі Huawei Hertz, безсумнівно, прискорять розвиток мереж 5G».