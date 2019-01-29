Huawei выпускает универсальный 5G-чипсет и устройство 5G CPE Pro

29 января 2019, 12:45

Компания Huawei официально выпустила универсальный 5G-чипсет Balong 5000 и Huawei 5G CPE Pro – первое коммерческое 5G-устройство, работающее на базе Balong 5000.

При совместном использовании новые продукты компании обеспечивают самое быстрое в мире подключение к сети для смартфонов, а также высокую скорость соединения в доме, на работе или в поездке.



Чипсет Balong 5000 официально открывает эру 5G. Он поддерживает широкую линейку 5G-продуктов, включая смартфоны, устройства домашней широкополосной связи, передвижные устройства и 5G-модули. Balong 5000 откроет новые возможности использования 5G в различных условиях.



Balong 5000 имеет небольшой форм-фактор и поддерживает 2G, 3G, 4G и 5G. Он существенно снижает время ожидания и энергопотребление при обмене данными между различными режимами. Также он значительно повысит опыт взаимодействия с пользователем во время коммерческого развертывания 5G. Balong 5000 является важным шагом вперед на пути развития чипсетов серии Balong.



Balong 5000 – первый чипсет, который соответствует отраслевым стандартам по пиковой скорости загрузки для 5G. При частоте ниже 6 ГГц (низкочастотный диапазон, основной спектр для 5G) Balong 5000 может достигать скорости загрузки до 4,6 Гбит/с. При миллиметровом диапазоне (высокочастотный диапазон, расширенный спектр для 5G) Balong 5000 достигает скорости загрузки до 6,5 Гбит/с, что в 10 раз превышает максимальную на сегодняшний день скорость 4G LTE.



Balong 5000 также является первым в мире чипсетом, который поддерживает как автономную (SA), так и неавтономную (NSA) архитектуру сети. Неавтономная архитектура сети 5G построена на базе 4G LTE. Как следует из названия, автономная архитектура сети будет иметь собственную независимую структуру. Balong 5000 отвечает различным требованиям пользователей и операторов для подключения устройств на различных этапах развертывания 5G.



Balong 5000 – это первый в мире мультимодовый чипсет, который поддерживает связь между устройством и окружающим миром (V2X), являясь надежным решением с низким показателем задержки для подключенных устройств. 5G-смартфоны Huawei, работающие на базе Balong 5000, будут представлены на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне уже в этом году.





