Смарт-продукты Huawei на Всемирном мобильном конгрессе 2019

25 февраля 2019, 12:45

На Всемирном мобильном конгрессе 2019 подразделение Huawei Consumer Business Group (CBG) представило ряд новых продуктов.

Среди них – усовершенствованный ноутбук Huawei MateBook X Pro, новые мейнстрим-ноутбуки Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook 14, складной 5G-смартфон Huawei Mate X и первый коммерческий 5G-роутер на базе Balong 5000 – Huawei 5G CPE Pro. Эти устройства гарантируют пользователям превосходное высокоскоростное соединение и позволяют всегда быть на связи.



На конгресе MWC 2018 компания Huawei представила первый в мире ноутбук с дисплеем FullView – Huawei MateBook X Pro. В нем сочетаются удивительная портативность, премиальный дисплей FullView, передовая производительность и интеллектуальное подключение. Первый Huawei MateBook X Pro ознаменовал начало эпохи ноутбуков с ультратонкими рамками экрана и послужил вехой в становлении Huawei как видного игрока рынка ПК. На MWC 2019 компания Huawei представила обновленную версию Huawei MateBook X Pro. Устройство имеет все характеристики флагманского ноутбука: привлекательный дизайн, инновации и искусственный интеллект. Таким образом, Huawei MateBook X Pro выводит производительность и всеобъемлющие возможности взаимоподключения флагманских ноутбуков на новый уровень.



Объединяя мастерство и технологии, Huawei MateBook X имеет цельнометаллический матовый корпус премиум-класса, обработанный на пескоструйном станке. Новейший флагман Huawei доступен в двух цветах корпуса: Mystic Silver («Таинственный серебряный») и Space Grey («Космический серый»). Ноутбук оснащен 13,9-дюймовым 3K-дисплеем Ultra FullView с соотношением экрана к корпусу 91%. Кроме того, он поддерживает 10-точечную технологию Multi-Touch и первую в мире функцию «Снимок экрана с помощью жестов» (Finger Gestures Screenshot) , которая позволяет пользователям по-новому, более интуитивно взаимодействовать с устройствами.



Huawei MateBook X Pro – невероятно мощное устройство с процессором Intel® Core™ i7 8565 восьмого поколения и графическим процессором NVIDIA® GeForce® MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5. Он также оснащен широкополосным Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и портом Thunderbolt™ 3 для работы в течение всего дня. Звуковая система Dolby Atmos® обеспечивает захватывающий эффект присутствия в кинотеатре независимо от того, где находится пользователь.



В основе этого всеохватывающего опыта лежит интеллектуальная взаимосвязь. Huawei MateBook X Pro оснащен функцией Huawei Share 3.0 OneHop , которая упрощает передачу данных между Windows- ноутбукамии Android- смартфонами. Huawei Share 3.0 поддерживает не только передачу изображений и видео между ПК и смартфонами, но и двустороннюю передачу документов. Также стало проще делать запись экрана. Встряхнув телефон и нажав «PC Huawei Share» на компьютере, вы перешлете на смартфон запись экрана ноутбука . Компания Huawei также разработала собственную функцию совместного использования буфера обмена Clipboard Sharing , которая позволяет пользователям отправлять скопированный контент с одного устройства на другое, которое находится вблизи. При этом используется один синхронизированный буфер обмена.

Инновационные и интеллектуальные новые стильные ноутбуки Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook 14 дарят потребителям новейшие технологии. В них сочетаются дисплеи FullView с высокой производительностью, исключительной портативностью, отличным качеством сборки и стильным внешним видом. Это техника следующего поколения. Несмотря на то, что эти революционные ноутбуки рассчитаны на массового потребителя, они поддерживают интеллектуальную взаимосвязь между смарт-устройствами и ПК, определяя, как устройства могут взаимодействовать и соединяться друг с другом.



Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook 14 рассчитаны на молодых покупателей. Они оснащены впечатляющим безрамочным экраном FullView с соотношением сторон 3:2 и поддерживают 10-точечную технологию Multi-Touch. Оба ноутбука имеют новые удобные функции, такие как «Снимок экрана с помощью жестов» , что свидетельствует об ориентированности на потребителя.



Huawei MateBook 14 получил свойственные всему семейству характеристики: дисплей FullView, превосходное качество сборки, изысканный дизайн и невероятную производительность. Он устанавливает новый эталон для 14-дюймовых ноутбуков благодаря новому стандарту дисплея, высокой производительности и возможностям взаимного подключения устройств.



Huawei MateBook 14 оснащен процессором Intel Core i7-8565U до восьмого поколения включительно и NVIDIA® GeForce® MX250. Он не перегревается благодаря новой конструкции вентилятора, которая лучше рассеивает тепло. Емкость 57,4 Вт/ч (типичное значение) и интеллектуальное энергосберегающее решение Huawei обеспечивают отличное время работы ноутбука от аккумулятора.



Тем временем ноутбук Huawei MateBook 13 устанавливает новые стандарты дисплея, производительности и межплатформенного взаимодействия в сегменте 13-дюймовых мейнстрим-ноутбуков. Он оснащен процессором Intel Core i7-8565U до 8-го поколения включительно, графическим процессором NVIDIA GeForce MX150 и системой охлаждения Huawei Shark Fin Fans 2.0. Последняя имеет два вентилятора с более высокой скоростью вращения лопастей и более интенсивным потоком воздуха. Благодаря эффективной системе охлаждения ноутбук не перегревается и работает бесшумно даже при высоких нагрузках. Huawei MateBook 13 оснащен дисплеем FullView с соотношением сторон 3:2 и 10-точечной технологией Multi-Touch, а также с соотношением экрана к корпусу 88%.



Чтобы повысить удобство работы с ПК-устройствами Huawei, компания предлагает более интеллектуальный способ взаимодействия устройств – Huawei Share 3.0 с функциями OneHop и Clipboard Sharing для быстрого и простого межплатформенного интеллектуального взаимодействия между смартфонами и ПК. Среди других функций, которые разрабатывались с мыслью о молодых потребителях, таких как выпускники вузов и молодые специалисты, – Finger Gestures Screenshot , Fingerprint Button 2.0, Dolby Atmos и другие. Их оценят те, кому нужно постоянное подключение на ходу и взаимное подключение разных устройств.





Смартфон Huawei Mate X унаследовал гены серии Huawei Mate. Это устройство – шаг на неизведанную территорию. Huawei Mate X представляет собой 5G-смартфон со складным экраном, возможностями ИИ, а также совершенно новым режимом взаимодействия. Такое сочетание дает старт новому поколению смартфонов и гарантирует потребителям беспрецедентный опыт пользования.



В результате смелых экспериментов Huawei с новыми форм-факторами появилось устройство 2 в 1. Смартфон-планшет Huwaei Mate X объединяет стиль и технологии: он имеет гибкую OLED-панель и механический шарнир Falcon Wing Mechanical Hinge. Легкий складной смартфон получил новый цвет корпуса Interstellar Blue («Межзвездный синий»), который воплощает красоту технологий и устанавливает более высокую планку для смартфонов.



Huawei Mate X – больше, чем просто смартфон или планшет. Гибкий складной OLED-дисплей FullView и самый быстрый в мире 5G-чипсет Balong 5000 гарантируют новый режим взаимодействия, в котором сочетаются большой экран и портативность. В режиме планшета Huawei Mate X чрезвычайно высокопродуктивен. Он отличается уникальной многозадачностью: два экрана можно использовать одновременно для выполнения нескольких задач. Таким образом, создается впечатление пользования стационарным ПК.



Huawei всегда оснащала свои флагманские смартфоны мощными камерами, и Huawei Mate X – не исключение. Благодаря складной конструкции смартфона система камер одновременно является основной и фронтальной, что дарит революционные впечатления от фотосъемки.



Huawei имеет все предпосылки стать лидером эпохи 5G благодаря разработке и внедрению новейших технологий в сфере производства и коммуникаций. Оснащенный первым в мире 7-нм чипсетом многорежимного 5G-модема Balong 5000, в будущем Huawei Mate X станет эталоном 5G-смартфонов.



Гаджет получил аккумулятор с повышенной емкостью 4500 мАч, который поддерживает Huawei SuperCharge, соответствуя требованиям по повышению производительности батареи в эпоху 5G.



Чипсет Balong 5000 официально открывает эру 5G. Он поддерживает широкую линейку 5G-продуктов, включая смартфоны, устройства домашней широкополосной связи, передвижные устройства и 5G-модули. Balong 5000 откроет новые возможности использования 5G в различных условиях.



5G-модем Huawei 5G CPE Pro работает на базе Balong 5000 и поддерживает беспроводные соединения 4G и 5G. Это новый стандарт для домашних устройств CPE. Пользователи 5G смогут загружать высококачественные видео размером 1 ГБ всего за три секунды, а также без задержек стримить видео в разрешении 8K. Кроме того, Huawei 5G CPE Pro могут использовать малые и средние бизнесы для обеспечения сверхбыстрого широкополосного доступа к сетям.



В период развития 5G компания Huawei является лидером отрасли, поставляя на рынок комплексные системы. Это единственный производитель, предлагающий полный набор оборудования и решений для 5G-сетей, включая чипы, модемы, облачные сервисы и сети. Huawei стремится и дальше открывать новые возможности и преимущества 5G-сетей, обеспечивая максимально интеллектуальные решения для пользователей.