Смартфон Huawei Y6 2019 поступил в продажу в Украине

25 марта 2019, 13:45

Подразделение Huawei Consumer Business Group объявляет о начале продаж на украинском рынке новой модели смартфона молодежной линейки Huawei Y – Huawei Y6 2019.

6,09-дюймовый дисплей Dewdrop нового смартфона Huawei Y6 2019 – это баланс технологий и эстетической составляющей. Благодаря сглаженным округлым краям и улучшенному соотношению габаритов дисплея к корпусу (87%) смартфон приятно и удобно держать в руке. Каплевидный вырез для фронтальной камеры увеличил площадь дисплея, позволив наслаждаться расширенным обзором фото- и видеоконтента.

Среди возможностей нового Huawei Y6 2019 – упрощенная навигация и алгоритм улучшения видео для регулировки контрастности сцен и повышения детализации изображений. Оптимизирована цветовая температура и яркость экрана для снижения усталости глаз. Дисплей прошел сертификацию TÜV Rheinland.

13-мегапиксельная основная камера Huawei Y6 2019 с диафрагмой f/1.8 обеспечивает съемку при низком уровне освещения. Диафрагма пропускает на 50% больше света по сравнению с предшествующей моделью. Это снижает уровень шумовых эффектов и повышает качество и яркость изображений, снятых при слабом освещении или в темноте. Фронтальная камера в 8 Мп оснащена вспышкой.

Модель Y6 2019 оснащена батареей емкостью 3 020 мА*ч и поддерживает запатентованную «умную» технологию энергосбережения от Huawei, что позволяет экономить заряд. Лабораторные исследования Huawei показали, что Huawei Y6 2019 может проигрывать видео на протяжении 16 часов или непрерывно воспроизводить музыку в течение 73 часов.

Huawei Y6 2019 работает на платформе EMUI 9.0 + Android 9. Алгоритм оптимизации ROM эффективно сжимает предустановки, увеличивая объем памяти смартфона.Одна из ключевых особенностей Huawei Y6 2019 – высококачественное звучание Huawei SuperSound. Несмотря на компактные габариты, смартфон воспроизводит чистый и мощный звук. Встроенный интеллектуальный высоковольтный (11 В) усилитель мощности повышает громкость динамиков на 6 дБ, что на 30% превышает максимальную громкость динамиков в моделях предыдущего поколения .

Пользовательский интерфейс Huawei Y6 2019 также улучшен. Он стал более минималистичным и удобным. Количество настроек уменьшено на 10% по сравнению с EMUI 8.0. Искусственный интеллект смартфона предлагает удалить ненужные файлы при использовании более 70% общей памяти. Функция Face Unlock работает теперь и при слабом освещении.

Продажи смартфона стартуют 29 марта в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Киева Ocean Plaza, Dream Town и «Городок», в ТРЦ «Фабрика» в Херсоне, а также во всех розничных сетях Украины. Huawei Y6 2019 будет представлен в трех цветах корпуса: черном глянцевом, синем матовом и коричневом цвете с кожаной текстурой. Рекомендованная стоимость Huawei Y6 2019 в черном и синем корпусах – 3 999 грн и 4 199 грн – в коричневом.

