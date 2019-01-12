DOOGEE представила новый смартфон молодежной Y-серии – Y7

12 января 2019, 21:46

Уже в первом квартале 2019 года производитель намерен представить для украинского потребителя свой первый смартфон обновленной молодежной Y-серии – модель DOOGEE Y7.

DOOGEE Y7 будет выпущен в таких необычных оттенках как черный вулканический (Obsidian Black), пурпуно-фантомный (Phantom Purple), а также гамме, имитирующей северное сияние - Aurora Blue.

Первый из оттенков появился в результате наблюдения за межзвездным пространством, сияющим светом как вулкан. Признанный как символ зрелости и благородства, вечный черный цвет подобен планете, плавающей в глубокой и безграничной вселенной с чистой силой и мужеством.

Пурпурно-фантомный покров тесно сочетает свою таинственную нежность с сильным духом. Под теплым светом вы, кажется, бродите в мечтательном звездном океане, раскрывая и роскошную романтику, и щедрый темперамент.

Северное сияние символизирует надежду и счастье до восхода солнца. Этого эффекта добились благодаря фотоэлектрическому процессу напыления и полировке изогнутых краев.

Вместе с тем, в DOOGEE Y7 производитель не ищет компромиссов между дизайном и оснащением, а потому наряду с роскошной внешностью, модель получила прогрессивное для своего сегмента оснащение.

Реализовать модный смартфон, как внешне, так и функционально позволил набор таких из особенностей новинки:

- 2.5D-дисплей U-Notch Screen, обладающий знаменитой «бровью»,

- комбинация диагонали 5.84 дюйма с разрешением Full HD+ (1080х2280 точек) и соотношение сторон 19:9 в крайне тонких рамках по периметру дисплея. Кроме того, здесь впечатляющая пиксельная плотность в 428ppi.

В основе DOOGEE Y7 мощный 8-ядерный процессор SC9863А, тактовая частота которого до 1,6 ГГц. Вместе с 3 ГБ оперативной памяти этого будет достаточно для выполнения совершенно любых задач, включая запуск производительных игр. Объем встроенной пользовательской памяти - 32 ГБ. Предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 64 ГБ включительно.

Емкость аккумулятора 3360 мАч, чего вполне достаточно на день весьма интенсивного пользования, либо же два дня умеренных нагрузок. Кроме того, всего за 20 минут аккумулятор этого смартфона заряжается настолько, что его хватает на 2 часа работы в режиме просмотра видео.

Какой же молодежный смартфон без качественной камеры, спросите вы? Производитель не поскупился и оснастил основную камеру двумя модулями на 16Мп и 13Мп, дополнил ее светодиодной вспышкой плюс массой различных фильтров и сцен, а еще режимом ночной съемки. У фронтальной камеры – 16Мп. У нее широкоугольный объектив 80 градусов, есть множество различных фильтров и также ночная съемка.

Следует отметить поддержку практически всех популярных беспроводных модулей и интерфейсов, в том числе 4G.

Работает устройство под управлением последней версии операционной системы Android 8.1

Генеральный менеджер по продуктам DOOGEE в мире, господин Перри Хуанг (Parry Huang), уверен в том, что функциональные и модные гаджеты не оставят равнодушными современную молодежь: «Молодежь – одна из самых творческих в современном обществе, они энергичны и жизнерадостны; у них романтический и мечтательный ум, чтобы исследовать новые области знаний; они выделяются характерным многогранным стилем жизни в сочетании с яркой ночной жизнью одновременно. Поэтому мы хотели создать различные устройства, удовлетворяющие всем этим пожеланиям, поскольку смартфон сегодня является незаменимым и близким другом. Мы полагаем, что наш новый продукт придётся по вкусу молодежи. Наше желание – чтобы они каждый день убеждались в правильности своего выбора».

Сроки начала продаж DOOGEE Y7, а также ориентировочная стоимость новинки будут сообщены дополнительно.