Шесть причин подарить DOOGEE Y7 на День святого Валентина

12 февраля 2019, 22:35

В предверии праздновании Дня всех влюбленных для многих из нас актуальной становится тема выбора подарка.



Если вы планируете подарить смартфон, но пока окончательно не выбрали модель, ниже мы приводим аргументы, почему это должен быть DOOGEE Y7.



1. Трендовый дизайн и необычные цвета корпуса



Данная модель представлена в таких столь необычных цветах, как черный вулканический (Obsidian Black), пурпуно-фантомный (Phantom Purple), а также гамме, имитирующей северное сияние — Aurora Blue. Кроме того, здесь весьма тонкий корпус (8,9 мм) и безрамочный дизайн (дисплей занимает 88% передней панели) со знаменитой бровью.

2. Дисплей



Огромный 5,84-дюймовый экран, которого хватит без исключения для всего. Разрешение - Full HD+ (1080x2280 точек). Впечатляющей является и пиксельная плотность – 428ppi. Прикрыт экран 2.5D – стеклом. Для своей ценовой категории – это весьма хороший показатель.

3.Камеры



У DOOGEE Y7 отличная основная камера, состоящая из двух модулей – 16Мп и 13Мп. Ее дополнили мощной светодиодной вспышкой, а также массой различных настроек и режимов съемки, включая ночной. Фронтальная 16Мп камера также получилась интересной. У нее широкоугольный объектив на 80 градусов и масса различных программных возможностей.

4. Батарея



В столь тонкий корпус, как у Y7 производитель поместил емкий аккумулятор – 3360 мА*ч. Кроме того, пользователя данной модели ждет еще и такая плюшка, как быстрая зарядка. Согласно официальным данным, всего за 20 минут батарея зарядится настолько, что ее будет достаточно для 2 часов работы смартфона в режиме просмотра видео.

5. Операционная система



Изначально DOOGEE Y7 появилась с Android 8.1. Однако производитель уже официально заявил о том, что для этого терминала будет выпущена «девятка», а это соответствует современным реалиям.

6. ЦенаПри всех рассмотренных выше достоинствах модели, очень привлекательной является стоимость – всего 2999 гривен, что значительно ниже аналогичных предложений конкурентов.