В Украине стартуют продажи смартфона DOOGEE Y7

31 января 2019, 18:28

Первая модель обновленной молодежной Y-серии появится в рознице уже в конце этой неделе по очень привлекательной стоимости – 2999 гривен.



Компания DOOGEE объявляет о старте продаж своего первого смартфона обновленной молодежной Y-серии – модели Y7.



Впервые об этой новинке украинскому пользователю было заявлено в конце прошлого года, а официальный же анонс модели состоялся буквально пару недель назад.

DOOGEE Y7 появится в таких столь необычных оттенках как черный вулканический (Obsidian Black), пурпуно-фантомный (Phantom Purple), а также гамме, имитирующей северное сияние — Aurora Blue.В основе DOOGEE Y7 - 8-ядерный SC9863А на 1,6 ГГц, который дополнили 3 ГБ оперативной памяти и мощный графический процессор. Этого будет достаточно для выполнения любых задач, включая запуск производительных игр. Объем встроенной памяти — 32 ГБ. Расширить его пользователь сможет за счет карт microSD до 64 ГБ включительно.Кроме достойного «железа» пользователя DOOGEE Y7 ждет также первоклассный 2.5D-дисплей U-Notch Screen, обладающий знаменитой «бровью». Его параметры впечатляют:5,84 дюйма, Full HD+ (1080х2280 точек), пиксельная плотность – 428ppi.



За автономность «отвечает» аккумулятор на 3360 мА*ч. Этого вполне достаточно на день интенсивного пользования, либо же два дня умеренных нагрузок. Кроме того, всего за 20 минут аккумулятор здесь заряжается настолько, что его хватает на 2 часа работы в режиме просмотра видео.



Основная камера – двойная – модули 16Мп и 13Мп. Ее дополняет светодиодная вспышка и масса различных фильтров и сцен. Предусмотрен и режим ночной съемки. Фронтальная камера широкоугольная – 16Мп. Кроме того, у нее также есть ночная съемка.



Среди прочего производитель отмечает практически все популярные беспроводные модули и интерфейсы, включая 4G.

Работает новинка под управлением ОС Android 8.1. Кстати, для этой модели производитель обещает выпустить обновление Android 9.1.Изначально Y7 появится в сети официального дистрибьютора DOOGEE — компании ТТТ.