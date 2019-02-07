Новый смартфон Huawei Y7 2019: старт продаж в Украине

7 февраля 2019, 11:15

Подразделение Huawei Consumer Business Group объявляет о начале продаж на украинском рынке новой модели смартфона линейки Huawei Y — Huawei Y7 2019.

Новинка оснащена широкоформатным (6,26 дюйма) дисплеем Huawei Dewdrop с каплевидным вырезом для камеры, впервые представленным в Украине в смартфоне Huawei P smart 2019. Отличаясь компактными габаритами, Huawei Y7 2019 получил большой дисплей для осуществления любых идей и задач.

Смартфон оснащен двойной основной камерой в 13 Мп + 2 Мп с функцией распознавания более 500 сцен в 22 категориях. Технология искусственного интеллекта в камере Huawei Y7 2019 поможет автоматически подчеркнуть нужные детали и выровнять освещение.

Улучшенная камера нового Huawei Y7 2019 поглощает на 50% больше света по сравнению с предшественником. «Ночной режим» Huawei Y7 2019 объединяет информацию о свете четырех последовательных фотографий, чтобы в результате создать яркие и детализированные снимки.

8-мегапиксельная фронтальная камера оснащена функцией автоматической ретуши, что избавит от необходимости редактировать фотографии и удовлетворит запросы самых требовательных ценителей селфи.

Смартфон впечатляет емкостью батареи, — 4 000 мА*ч — способной поддерживать заряд около 2 дней. Благодаря этому, а также интеллектуальной технологии энергосбережения можно отправляться в длительные путешествия и не беспокоиться о частой подзарядке смартфона.

Huawei Y7 2019 работает на базе операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.2. Позднее ожидается обновление до Android 9.0.

В феврале 2019 года Huawei запустила AppGallery — официальный магазин приложений и игр. AppGallery объединил в себе качественный контент, возможность интеллектуального поиска, высокий уровень безопасности, а также удобный менеджер приложений. Кроме того, специально к запуску модели Y7 2019 в Украине компания Huawei и видеосервис MEGOGO подготовили акцию. Все новые пользователи MEGOGO, которые загрузят приложение с официального маркета приложений AppGallery, получают подарок — месяц подписки бесплатно! Пользователи, которые до этого уже использовали приложение видеосервиса, также смогут получить подарок — 50 бонусных баллов, которые можно потратить на различные товары и услуги.

Продажи смартфона стартуют 8 февраля в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Ocean Plaza, Dream Town и «Городок», а также во всех розничных сетях Украины.

Huawei Y7 2019 будет представлен в двух цветах корпуса: «Полярное Сияние» (Aurora Blue) и черный (Midnight Black). Рекомендованная стоимость новинки — 5 599 грн.