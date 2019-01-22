DOOGEE Y8 PLUS – 6,21-дюймовый смартфон с Android 9 и NFC

22 января 2019, 9:45

Первый квартал 2019 года – дата анонса не только первого смартфона обновленной Y-серии – модели Y7, но и еще одной не менее интересной новинки – Y8 PLUS.

Модель появится в трех необычных градиентных оттенках: темно-синий чистый (Midnight Blue, Pure Hope), полночь черная (Midnight Black) и пурпурно-фантомный (Phantom Purple).

Первый из оттенков – это результат работы инженеров DOOGEE, которые объединили тонкое чувство моды с процессом нано-вакуумного оптического покрытия, чтобы предоставить уникальную цветовую схему. Под очаровательным неоном Y8 Plus блестит градиентом от черного оттенка в сторону синей полночи, которая чиста, как вода, и вдохновляет переливами неона.

Такой столь необычный оттенок, как черная полночь производитель создал в результате наблюдения за полуночным межзвездным пространством. Признанный как символ зрелости и благородства, вечный черный цвет подобен вечной планете, плавающей в глубокой и обширной вселенной с твердой силой и мужеством.

Пурпурно-фантомный оттенок - сама таинственная элегантность. Призрачно-пурпурный покров тесно сочетает свою таинственную нежность с сильным телом. Под теплым светом вы, кажется, бродите в мечтательном звездном океане, раскрывая и роскошную романтику, и щедрый темперамент.

Но, удивляя дизайном, в DOOGEE Y8 PLUS производитель, вместе с тем, не ищет компромиссов по части оснащения.

Реализовать модный смартфон, как внешне, так и функционально позволил набор таких из особенностей:

- 2.5D-дисплей с каплевидным вырезом. Глядя на эту каплю, кажется, что она вот-вот начнет капать с безграничной возможностью. На это можно смотреть вечно.

- комбинация диагонали 6,21 дюйма и соотношение сторон 19:9 в крайне тонких рамках по периметру дисплея.

В основе DOOGEE Y8 PLUS мощный 4-ядерный процессор MT6761, тактовая частота которого до 2 ГГц. Вместе с 3 ГБ оперативной памяти и графическим чипом IMG GE8300 этого будет достаточно для выполнения совершенно любых задач, включая запуск производительных игр. Объем встроенной пользовательской памяти - 32 ГБ.

Емкость аккумулятора 4000 мАч, чего достаточно на 22 часа работы смартфона в режиме звонков либо 280 часов в режиме ожидания. Благодаря функции адаптивной яркости телефон будет устанавливать яркость экрана в различных условиях освещения и автоматически регулировать ее с течением времени.

Современный молодежный смартфон невозможен без качественной камеры, и в компании DOOGEE это понимают очень хорошо. Производитель не поскупился и оснастил основную камеру двумя модулями на 13Мп и 8Мп оба от Sony. Ее дополнили светодиодной вспышкой плюс массой различных фильтров и сцен, а еще режимами ночной съемки и боке. У фронтальной камеры – 8Мп. У нее широкоугольный объектив 80 градусов, есть множество различных фильтров и также ночная съемка.

Следует отметить поддержку всех популярных беспроводных модулей и интерфейсов, в том числе 4G и NFC.

Работает устройство под управлением последней версии операционной системы Android 9.

Сроки начала продаж DOOGEE Y8 PLUS, а также ориентировочная стоимость новинки будут сообщены дополнительно.