Состоялся официальный анонс смартфона Huawei Y7 Prime (2018)

29 марта 2018, 11:15

Китайская компания Huawei «отметилась» анонсом смартфона среднего ценового уровня - Y7 Prime (2018).



Работает новинка под управлением Android 8.0, поверх которой «натянута» фирменная оболочка EMUI 8.0.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, тактовая частота которого до 1,4 ГГц. Графика в этой «связке» Adreno 505.Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а разрешение 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.Основная камера получилась двойной – модули 13Мп+2Мп, фронтальная камера на 8Мп.Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Точная дата релиза пока не приводится. Стоимость терминала также не известна, но, судя по характеристикам, слишком высокой она не будет.