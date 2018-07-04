Состоялся анонс 8-ядерного смартфона Vivo Z10

4 июля 2018, 13:15

Китайская Vivo «отметилась» анонсом еще одного смартфона среднего ценового уровня – Z10.



Новинка получила модный нынче безрамочный дизайн.

Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 720х1440 точек. Соотношение сторон 18:9.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 450. У него 8 ядер ARM Cortex-A53, работающих на частоте до 1,8 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика Adreno 506 и модем LTE.Основная камера – 16Мп. Присутствует также режим Ultra HD, при помощи которого можно получить 64Мп фото. Фронтальная камера – 24Мп.Отдельно отмечена поддержка функции разблокировки по лицу. Также «на борту» есть сканер отпечатков пальцев.Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD.Емкость аккумулятора – 3225 мАч.Работает «трубка» под управлением Android 7.1.О стоимости информации пока нет.