LG объявила об официальном анонсе смартфона Q Stylus

11 июня 2018, 12:15

Компания LG «отметилась» анонсом своего нового смартфона в среднем ценовом дивизионе – Q Slylus.



Новинка получила модный нынче безрамочный дизайн, а, кроме того, производитель укомплектовал этот аппарат стилусом.

Сканер отпечатков пальцев обустроен на тыльной панели.Отдельно отмечается защитв корпуса по стандартам IP68 и MIL-STD 810G.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный процессор (точная модель пока не известна) на 1,5 ГГц либо 1,8 ГГц. Кроме того, здесь 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 2 ТБ включительно.Емкость аккумулятора – 3300 мАч.Работает аппарат под управлением Android 8.1.Диагональ дисплея – 6,2 дюйма, а его разрешение Full HD+.Основная камера – 16Мп, а фронтальная на 8Мп или 5Мп – зависит от региона продаж.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, NFC, FM-радио, есть порт USB Type-C 2.0.Новинка будет представлена в нескольких версиях: 4ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ, 3ГБ ОЗУ/32ГБ ПЗУ. Разными будут также фронтальные камеры.Релиз состоится в этом месяце. О стоимости пока никаких данных нет.