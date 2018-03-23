Состоялся официальный анонс безрамочного смартфона Vivo V9

23 марта 2018, 10:15

Китайская компания Vivo «отметилась» на днях анонсом селфи-смартфона – V9.

Новинка получила модный нынче безрамочный дизайн, а, кроме того, обладает вырезом экрана в стиле iPhone X.Основная камера – двойная – модули 16Мп+5Мп. Ее производитель дополнил поддержкой системы искусственного интеллекта. Фронтальная камера – 24Мп.В качестве аппаратной платформы «на борту» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 626 + 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной пользовательской памяти. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD. Емкость аккумулятора – 3260 мАч.Работает новинка под управлением Android 8.1, поверх которой установлена фирменная оболочка Funtouch OS 4.0.Точная дата релиза, а также стоимость терминала пока не называются.