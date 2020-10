Vivo раскрыла особенности новейшей Funtouch OS 11 на основе Android 11

13 октября 2020, 14:47

Funtouch OS является оболочкой интерфейса системы Android в смартфонах Vivo.

Новейшей версией является Funtouch OS 11 на основе Android 11, которая пока доступна только на Vivo V20, но только ограниченному кругу пользователей для тестирования. Тем не менее, вчера официальным гонконгским сайтом Vivo были раскрыты особенности новой прошивки.

Funtouch OS 11 может похвастаться большим количеством нововведений, по сравнению с предыдущими версиями, а её интерфейс выполнен в светлых тонах. Из скриншотов становится ясно, что Vivo хорошо поработала над тем, чтобы привести все стандартные приложения к единому стилю.

Vivo уже некоторое время предлагает в Funtouch OS функцию Always On Display. В новой версии прошивки в неё были внесены заметные изменения. Теперь пользователи могут гибко настраивать цветовое оформление и динамические световые эффекты Always On Display.

Приложение «Галерея» было дополнено новым альбомом «Воспоминания», фотографии в котором группируются по времени, месту, событиям и даже уровню близости между запечатлёнными на снимках людьми. Интегрированная в «Галерею» функция AI Editor упростит пользователям редактирование видео, определит главных героев ролика и поможет выделить ключевые моменты.

(C) 3dnews.ru