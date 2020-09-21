Смартфоны Vivo V20 и V20 SE с тройной камерой и 33-Вт подзарядкой

21 сентября 2020, 11:15

На следующей неделе ожидается официальная презентация смартфонов семейства Vivo V20. Сегодня ресурс PlayfulDroid опубликовал пресс-рендеры двух представителей данной серии — моделей V20 и V20 SE.

Аппарат Vivo V20, показанный на первых двух изображениях, получит дисплей FHD+ AMOLED с диагональю 6,44 дюйма. В небольшом вырезе в верхней части экрана расположится 44-мегапиксельная селфи-камера. Конфигурация тройной тыльной камеры предполагает наличие крупного 64-мегапиксельного блока, а также модулей с 8 и 2 млн пикселей.



В оснащение войдут процессор Snapdragon 720G, 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Питание обеспечит аккумулятор на 4000 мА·ч с поддержкой 33-ваттной подзарядки Flash Charge 2.0.



Смартфон Vivo V20 SE, в свою очередь, будет оснащён таким же экраном, как и старший собрат, но разрешение фронтальной камеры окажется ниже — 32 млн пикселей. Тройная тыльная камера сочетает датчики на 48, 8 и 2 млн пикселей.



«Сердцем» данной модели послужит процессор Snapdragon 665, функционирующий в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель сможет хранить 128 Гбайт данных. Устройство будет питаться от батареи на 4100 мА·ч с 33-ваттной подзарядкой Flash Charge 2.0.

Презентация новинок состоится 21 сентября. Сведений об ориентировочной цене пока нет.

(С) 3Dnews