Анонсирован смартфон Vivo Y50t с чипом Snapdragon 720G и 48-Мп камерой

16 ноября 2021, 10:45

Китайская компания Vivo анонсировала смартфон среднего уровня Y50t, построенный на аппаратной платформе Qualcomm. В качестве операционной системы используется OriginOS 1.0 на базе Android.

В устройство установлен чип Snapdragon 720G. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графический ускоритель Adreno 618 и модем Snapdragon X15 LTE, обеспечивающий возможность загрузки данных со скоростью до 800 Мбит/с.



Смартфон получил дисплей размером 6,58 дюйма по диагонали с разрешением 2480 × 1080 точек. Экран занимает 90,72 % площади фронтальной поверхности корпуса. Частота обновления равна 60 Гц.



В левом верхнем углу дисплея имеется небольшое отверстие для фронтальной камеры на основе 8-мегапиксельного датчика. Сзади установлена тройная камера: она объединяет 48-мегапиксельный основной сенсор, 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки и 2-мегапиксельный датчик для получения информации о глубине сцены.



Устройство несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки.



Ориентировочная цена новинки составляет 220 долларов США.

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