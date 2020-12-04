Грядущий флагманский смартфон Vivo X60 Pro показался на живых фото

4 декабря 2020, 12:45

В ближайшие недели китайская компания Vivo, как ожидается, анонсирует производительные смартфоны семейства X60. В интернете появились живые фотографии, на которых представлен один из аппаратов данной серии.

Утверждается, что на снимках запечатлена модель Vivo X60 Pro. Видно, что она оборудована дисплеем с небольшим отверстием по центру в верхней части под одинарную фронтальную камеру.



На тыльной панели располагается довольно массивный блок многомодульной камеры: он содержит крупный основной элемент, два компонента меньших размеров и вспышку. Устройство позирует в градиентном цветовом исполнении.

Если верить имеющейся информации, в смартфоне применён 5-нанометровый процессор Samsung Exynos 1080, объединяющий ядра ARM Cortex-A78 и ARM Cortex-A55, графический ускоритель Mali-G78 MP10 и модем 5G со скоростью передачи данных до 5,1 Гбит/с.

Ожидается, что официальная презентация смартфонов семейства Vivo X60 состоится до конца декабря. Аппараты будут поставляться с новой фирменной платформой OriginOS.

(С) 3dnews