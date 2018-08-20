Vivo X23 – "живые" фото первого смартфона с 10 ГБ ОЗУ

20 августа 2018, 11:45

В сети Weibo «всплыли» так называемые «живые» фото смартфона Vivo X23, который позиционируется, как первый «умный» телефон, обладающий 10 ГБ оперативной памяти.

Анонс новинки состоится уже сегодня, 20 августа.

Помимо 10 ГБ оперативной памяти, новый терминал будет обладать безрамочным дизайном, с небольшим «каплевидным» вырезом экрана. Диагональ дисплея новинки – 6,4 дюйма. Кроме того, известно за Snapdragon 670. Кстати, по слухам, эта новинка производителя может получить 2-канальную память – 4ГБ+6 ГБ.