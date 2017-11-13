Samsung SM-W2018 – новая флагманская раскладушка на "живых" фото

13 ноября 2017, 9:45

В Сети Weibo "всплыло" несколько так называемых "живых" фото не представленной на данный момент новой флагманской раскладушки Samsung SM-W2018.

Судя по всему, грядущая новинка получит сканер радужной оболочки глаза.

Среди прочих особенностей терминала на данный момент известно о двух 4,2-дюймовых дисплеях с одинаковым разрешением – Full HD, а также сканере отпечатков пальцев, 12Мп основной и 5Мп фронтальной камерах, чипе Qualcomm Snapdragon 835 и 6 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 2300 мАч.Если верить неподтвержденным пока еще данным, эта новинка южнокорейского гиганта выйдет только на территории Китая.