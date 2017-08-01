"Живые" фото раскладушки Samsung SM-G9298

1 августа 2017, 9:15

Специализированный ресурс SlashLeaks поделился, так называемыми, «живыми» фотографиями не представленного пока еще официально смартфона Samsung SM-G9298.

Напомним, что грядущая новинка выполнена в достаточно редком как для Android-смартфонов форм-факторе раскладушки.Среди известных уже спецификаций стоит отметить два 4,2-дюймовых дисплея с разрешением Full HD, а также 12Мп основную и 5Мп фронтальную камеры.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 821 + 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.Емкость аккумулятора – 2300 мАч. Кроме того, отмечена поддержка беспроводной зарядки и NFC.