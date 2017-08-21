"Живые" фото смартфона Samsung Galaxy Note 8

21 августа 2017, 10:45

В сети Weibo «всплыли» новые, так называемые, «живые» фото не представленного на данный момент флагманского смартфона Note 8.

Специалисты говорят, что макет на этих фото выглядит весьма достоверным, и в который раз подтверждает ключевые особенности дизайна, известные уже по ранее «всплывавшим» утечкам – дисплей на весь «передок» и сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.

Напомним, что анонс терминала состоится уже 23 августа в рамках специального мероприятия в Нью-Йорке. Эта информация ранее уже также была подтверждена производителем.Судя по всему, данный терминал окажется самым дорогим серийным смартфоном южнокорейского производителя.