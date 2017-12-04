Состоялся анонс мощной раскладушки Samsung W2018

4 декабря 2017, 10:45

Южнокорейская Samsung анонсирована на территории Китая смартфон – W2018.

Эта новинка представляет собой флагманское решение Samsung.Среди особенностей новинки – два тачскрина и цифровой помощник Bixby.Аппарат укомплектован двумя 4,2 – дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD каждый.Основная камера – 12Мп с апертурой f/1.7. Фронтальная камера на 5Мп.В качестве аппаратной платформы "под капотом" QualcommSnapdragon 835. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно. Емкость аккумулятора – 2300 мАч. В качестве программной платформы - Android 7.1.1 Nougat.