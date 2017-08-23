Samsung Bixby становится доступен в более чем 200 странах по всему миру

23 августа 2017, 12:45

Samsung Electronics сообщает о запуске голосового ассистента Bixby в больше чем 200 странах и территориях по всему миру.

Голосовой помощник позволит миллионам владельцев смартфонов изменить представление об их использовании. Теперь возможностями интеллектуального интерфейса могут воспользоваться жители других стран, включая Украину. Изначально оценить пользу ассистента могли пользователи из Южной Кореи и США. Важно отметить, что сейчас ассистент понимает американский английский и корейский языки1.



Bixby повышает производительность смартфона с помощью Quick Commands. Данная функция позволяет создавать голосовые команды для выполнения одного или нескольких действий одновременно. Например, команда «Спокойной ночи» может активировать режим «Не беспокоить», установить будильник на 6 утра и включить фильтр синего оттенка на экране.



Также, Bixby понимает тон голосовых команд, вопросов и просьб. Например, пользователь делает селфи и просит Bixby «отправить только что сделанную фотографию маме». Ассистент поймёт запрос, отыщет свежий снимок и отправит его маме. Восприятие команд в естественной форме делает взаимодействие со смартфоном проще и более интуитивным. К тому же в Bixby встроена функция самообучения – со временем ассистент будет точнее разбираться в предпочтениях и тонах речи владельца смартфона.



Уникальность Bixby в том, что это умный интерфейс, а не отдельное приложение. После подключения приложения к Bixby, ассистент сможет управлять практически всеми функциями этого приложения через голос, прикосновение или текст. Глубокая интеграция интерфейса также позволяет Bixby мгновенно менять настройки смартфона: устанавливать период блокировки дисплея или параметры показа уведомлений.



«Теперь миллионы пользователей по всему миру получили новый способ взаимодействия со своими смартфонами, – говорит Инджон Ри (Injong Rhee), исполнительный вице-президент и глава отделов R&D и Software and Services подразделения Mobile Communications Business в Samsung Electronics. – Расширение возможностей голосового управления Bixby – важный шаг в развитии её функциональности. В будущем возможности ассистента обеспечат ещё более плотное взаимодействие между устройствами».



Samsung планирует улучшать Bixby разными методами: добавлять новые языки, страны, устройства, функции и поддержку приложений от сторонних разработчиков. Дальнейшее развитие интерфейса позволит владельцам смартфонов Samsung использовать их устройства легко и интуитивно.



С сегодняшнего дня пользователи Galaxy S8 и S8+2 могут активировать голосовое управление нажатием кнопки Bixby на левой грани устройств. Для начала работы достаточно подержать кнопку на смартфонах Galaxy S8 и Galaxy S8+ или сказать «Hi, Bixby».

