Samsung открыл в Киеве Galaxy Studio с Note 8 и виртуальной реальностью

21 сентября 2017, 17:14

«Samsung Electronics Украина» открыла Galaxy Studio — новое интерактивное пространства Samsung. Студия расположилась в столичном ТРЦ Gulliver по адресу Спортивная площадь, 1а и открыта для гостей с 10 утра до 22 вечера каждый день. Посетители Galaxy Studio смогут ближе познакомиться с современными технологиями и лично протестировать возможности нового флагмана компании — Galaxy Note8.



«Samsung Galaxy Studio органично разместилась в сердце столицы — совсем как технологии в повседневной жизни каждого человека, — говорит Антон Степанюк, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций мобильных устройств компании «Samsung Electronics Украина». — Новый флагман Galaxy Note8 позволяет добиваться большего и создавать невероятное с помощью смартфона. Устройство делает возможности в реальном мире безграничными, а очки Gear VR открывают доступ в другой — виртуальный — мир».





Посетители церемонии открытия поучаствовали в тест-драйве смартфона Samsung Galaxy Note8: прошли интерактивные зоны студии и получили возможность выиграть ценные призы и сам смартфон. Вдобавок участники изучили особенности и 8 основных преимуществ Galaxy Note8.

Главная фишка смартфона — обновлённый S Pen. Электронное перо распознаёт 4096 уровней нажатия, фиксирует заметки на заблокированном экране, сохраняет длинные статьи и добавляет комментарии к изображениям.

Любителей фотошедевров порадовала двойная камера с двойной оптической стабилизацией. Фотографии получатся чёткими в любых условиях освещённости, а для съёмки издалека пригодится двойной оптический зум без потери качества изображения.

Безопасность личных данных гарантируют сканер радужной оболочки глаза и Samsung KNOX.

В Украине уже доступен голосовой ассистент Bixby, который по состоянию на сегодняшний день понимает американский английский и корейский языки. Bixby повышает производительность смартфона с помощью Quick Commands. Функция позволяет создавать голосовые команды для выполнения одного или нескольких действий одновременно. Например, команда «Спокойной ночи» может активировать режим «Не беспокоить», установить будильник на 6 утра и включить фильтр синего оттенка на экране.

Безграничный 6,3-дюймовый дисплей подходит для просмотра видеороликов, документов и любимых телепередач.

Любителей серьёзных задач заинтересовала док-станция Samsung DeX, которая превращает Galaxy Note8 и другие флагманы Galaxy в полноценный персональный компьютер

Работать с двойной эффективностью позволяет одновременный запуск двух приложений —пользователи могут смотреть видео и одновременно отвечать в электронной почте.

Потенциал S Pen меняет привычное общение с друзьями. Теперь пользователи могут делиться анимированными сообщениями от руки и создавать GIF-файлы.