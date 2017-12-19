Samsung Galaxy Studio открывается в ТРЦ Ocean Plaza

19 декабря 2017, 18:15

«Samsung Electronics Украина» сообщает об открытии интерактивного пространства Galaxy Studio в ТРЦ Ocean Plaza по адресу улица Антоновича, 176, Киев.

Мероприятие в честь открытия состоится 20 декабря, начало в 18.00. Ведущий вечера – Анатолий Анатолич. Посетители Galaxy Studio смогут лично протестировать новые флагманы компании и погрузиться в мир высоких технологий. Также гостей интерактивного пространства ждут приятные подарки — как на официальном открытии, так и на протяжении всего периода работы студии.



Пространства Samsung Galaxy Studio демонстрируют возможности новейших технологий жителям Нью-Йорка, Лондона, Токио и других мегаполисов. В сентябре первая Galaxy Studio открылась и в Украине — в ТРЦ Gulliver.



«После успешной работы интерактивного пространства в ТРЦ Gulliver, компания открывает вторую Galaxy Studio в Украине, — сообщает Антон Степанюк, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций мобильных устройств компании «Samsung Electronics Украина». — Главным героем студии по-прежнему является флагманский смартфон Galaxy Note8. После знакомства с ним технологии воспринимаются по-новому, поскольку безграничные возможности в одном компактном устройстве — это потрясающе».



Новая Galaxy Studio в ТРЦ Ocean Plaza включает в себе несколько зон. Первая — интерактивное пространство, которое открывает доступ ко всей экосистеме устройств Samsung Galaxy. Каждый желающий может протестировать возможности электронного пера S Pen или оценить преимущества двойной камеры с двойной оптической стабилизацией изображения, превратить смартфон в компьютер с помощью док-станции или узнать больше о возможностях носимых устройств.



Вторая, развлекательная зона с современным VR-оборудованием Samsung даёт возможность посетителям ощутить себя в необычном амплуа. Например, гости смогут побывать в виртуальной реальности и стать сёрфером или велосипедистом, который спускается по горным склонам. Всё это — не выходя за пределы студии.



Samsung Galaxy Studio будет работать каждый день, с 20 декабря 2017 года до 10 февраля 2018 года.





