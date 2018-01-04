Старт продаж Samsung Galaxy A8 и A8+ в Украине

4 января 2018, 9:45

«Samsung Electronics Украина» объявляет о старте продаж Galaxy A8 и A8+ в Украине с 5 января 2018 года.

Познакомиться с новинкой и получить шанс стать одним из первых ее владельцев можно на мероприятии в честь старта продаж в Samsung Galaxy Studio, ТРЦ Ocean Plaza, которое состоится 5 января в 18.00. Новинки доступны в Украине в трёх цветах, которые отлично подчеркнут стиль владельца: в чёрном, аметист и золотистом. Рекомендованная розничная цена Galaxy A8 – 14 999 грн, Galaxy A8+ – 16 999 грн.



Смартфоны Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) оснащены двойной фронтальной камерой с живым фокусом и эффектом боке, обладают Infinity дисплеем с технологией Super AMOLED и отличаются потрясающим эргономичным дизайном, воплощающим в себе передовой опыт и богатое наследие Samsung в области проектирования мобильных устройств. Новые смартфоны Galaxy A стали не просто более стильными, но, благодаря поддержке дополнительных функций, еще и более практичными и удобными в использовании.



Уникальной чертой новых смартфонов Samsung Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) является двойная фронтальная камера с разрешением 16 Мп (F1.9) и 8 Мп (F1.9), которая позволяет делать четкие и яркие автопортреты как днём, так и ночью. Любители художественных эффектов оценят функцию «Живой фокус», благодаря которой можно настраивать размытие фона на снимке в процессе фотографирования или после – в галерее. Кроме того, селфи всегда можно украсить стикерами или отретушировать в Beauty режиме.



Основная 16-мегапиксельная камера обладает светочувствительным объективом F1.7 и позволяет делать детализированные и яркие снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Технология цифровой стабилизации видеоизображения (VDis) позволяет забыть о дрожании камеры при съёмке видео, а с встроенной функцией Hyperlapse вы сможете записать и поделиться длинной историей, снятой в ускоренном режиме с безупречной стабилизацией.



Модели Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) выполнены в пыле- и влагозащищенном корпусе, соответствующем стандарту IP68, который предохраняет смартфон от дождя, песка и пыли и позволяет использовать его практически в любой ситуации.



Также, помимо возможности одновременно использовать в смартфоне две SIM карты, модели оснащены слотами для карт microSD, благодаря чему доступная память может быть расширена до 256 ГБ.



Поддержка технологий Magnetic Secure Transmission (MST) и Near Field Communication (NFC) в смартфонах Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) позволяет использовать их для оплаты покупок практически везде вместо банковских карт.



При просмотре фильмов или в компьютерных играх новые модели Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) устанавливают новый стандарт восприятия, позволяя буквально погрузиться в происходящее на экране. Благодаря безграничному экрану с соотношением сторон 18.5:9 можно наслаждаться изображением с настоящим кинематографическим качеством. Изящный корпус из металла и стекла, плавные линии и эргономичный дизайн делают просмотр контента и взаимодействие с ним еще более удобным.