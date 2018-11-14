Старт продаж в Украине Samsung Galaxy A9 - первого смартфона с 4-мя камерами

14 ноября 2018, 9:15

Компания "Samsung Electronics Украина" сообщает о старте продаж первого в мире смартфона с 4-мя основными камерами, Galaxy A9 2018, с 23 ноября 2018 года.

Сделать предзаказ можно уже на сайтах партнеров. Galaxy A9 будет доступен в трех стильных цветах с градиентом: черный, лимонадно-синий и розовый перламутр по рекомендованной розничной цене 14 999 гривен. До конца декабря 2018 года новинка будет доступна в фирменных магазинах Samsung и магазинах партнеров -

Алло, Цитрус.Galaxy A9 позволяет легко делать динамические и эффектные фото любой сложности: от неповторимого селфи до ультра широких снимков. Четыре объектива помогут раскрыть творческий потенциал для создания уникальных фото, позволят зафиксировать больше эмоций и полезной информации.Создать идеальную панораму заката на пустынном пляже с белым песком после насыщенного дня в отпуске становится значительно более легкой задачей. Новая основная камера Samsung Galaxy A9 с четырьмя объективами оснащена ультрашироким 120-градусным объективом, который захватывает еще больше предметов в кадре. Телеобъектив обеспечивает 2x оптический зум, поэтому вы получите идеальную композицию, даже если находитесь далеко от объекта.Основной объектив смартфона на 24 Мп делает четкие снимки, независимо от условий освещения. Используя пиксельный алгоритм повторной мозаики, он способен поддерживать максимальное качество изображения при слабом освещении, создавая четкие кадры с меньшим уровнем шума. Камера, реализующая функцию "Живой фокус", дает возможность ручной настройки глубины съемки и фокусировки на предмете для создания потрясающих портретов.Galaxy A9 автоматически распознает 19 сцен съемки, позволяет оптимизировать изображение в соответствии с контеном, будь то ночная съемка, поляна с цветами или красиво оформленное блюдо. Не нужно беспокоиться о балансе белого, насыщенности цветов, Galaxy A9 обо всем позаботится, чтобы вы наслаждались качественными фото.Интегрированный интеллектуальный помощник поможет создать удачный портрет избежав эффекта «закрытых глаз», «засвета», «размытия». Также, Bixby ассистент быстро переведет текст с иностранного языка, поможет найти больше полезной информации об объекте съемки, ускорит поиск любимых приложений и тому подобное.

В качестве центрального процессора Galaxy A9 используется 14-нм процессор Qualcom Snapdragon 660 с пиковой частотой 2.2ГГц. Объем оперативной памяти - 6Гб.



Надежная батарея емкостью 3800 мАч позволяет сохранять производительность смартфона еще дольше, а функция быстрой зарядки и USB type-C максимально упростят процесс зарядки. 128 ГБ встроенной памяти устройства с возможностью расширения на 512 ГБ с помощью отдельного слота для microSD-карты позволяют хранить всю необходимую информацию под рукой, и при этом также пользоваться двумя SIM-картами.

Безграничный дисплей 6.3' подарит непревзойденный опыт просмотра мультимедиа контента на большом Super AMOLED дисплее и поможет удобно организовать работу нескольких приложений.Чтобы сделать жизнь пользователей еще более комфортной, Galaxy A9 получил поддержку Samsung Health, а также другие полезные функции - двойной месенжер, секретная папка, спаренные приложения. Встроенный NFC модуль упростит оплату товаров и услуг.За безопасность отвечает сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне устройства, а также функция «распознавания лиц».Благодаря эргономичному корпусу с изогнутой задней панелью с 3D-стекла устройство удобно располагается в руке. Переливающийся градиент корпуса черного, розового и синего цветов, предоставляет дополнительное преимущество пользователю смартфона в виде стильного аксессуара.