NCC "засветила" подробности о Samsung Galaxy A9 Star

31 мая 2018, 13:45

На официальном сайте NCC (Национальная комиссии по связи Тайваня) «всплыла» документация о смартфоне Samsung Galaxy A9 Star, который на данный момент пока еще не был представлен официально.



Кроме того, регулятор опубликовал также несколько так называемых «живых» фото.Иллюстрации, в частности, подтверждают безрамочный дизайн терминала, двойную основную камеру, порт USB Type-C, 3,5-милиметровый разъем, отдельную кнопку Bixby и пр.По слухам, Galaxy A9 Star получит 6,28-дюймовый Super AMOLED – экран Infinity Display с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9. Кроме того, в основе окажется чип Qualcomm Snapdragon 660 + 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 3700 мАч.