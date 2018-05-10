NCC опубликовала подробности о смартфоне Samsung Galaxy J4

10 мая 2018, 10:15

На официальном сайте Национальной комиссии по связи Тайваня (NCC) появилась документация на смартфон Samsung Galaxy J4, который пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получила пластиковый корпус со съемной крышкой и таким же аккумулятором.



В основе – 4-ядерный Exynos 7570. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской 8/16 ГБ. Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его соотношение сторон 16:9. Отдельно отмечена аппаратная домашняя кнопка спереди. Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за LTE, Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Работает новинка под управлением Android 8.0.