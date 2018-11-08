Galaxy J4 Core – ультрабюджетный смартфон с Android Go и HD-экраном

8 ноября 2018, 12:15

Компания Samsung готовит анонс своего второго смартфона под управлением Android Go - Galaxy J4 Core.



В основе новинки окажется 4-ядерный процессор ARM Cortex-A53 с частотой на 1,4 Гц. Объем оперативной памяти - 1 ГБ.

Диагональ экрана 6 дюймов, а его разрешение 720х1480 точек.Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 5Мп.Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ; слот расширения также предусмотрен.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь о Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS, FM-тюнере.Емкость аккумулятора – 3300 мАч.В продаже новинка появится в нескольких цветовых решениях корпуса – черном, «золоте» и синем.