Alcatel представила ультрабюджетный смартфон V1 2021

24 февраля 2022, 13:15

В 2022 году Alcatel официально представила ультрабюджетный смартфон V1 2021, который пришёл на смену V1 2020, выпущенному два года назад.

Новинка, ориентирована на непритязательных пользователей и должна привлечь их большим экранов, тройной основной камерой и ёмкой батареей.



Смартфон построен на платформе MediaTek Helio A22. Это бюджетный чип, который предлагал крайне скромный уровень производительности даже в 2018 году, когда был представлен. Он объединяет четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой до 2 ГГц и GPU PowerVR GE8320. Чипсет работает в связке с 2 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составляет 64 Гбайт. Alcatel V1 2021 работает на Android 11 Go Edition.



Смартфон получил 6,52-дюймовый TFT-дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Экран имеет соотношение сторон 20:9 при разрешении HD+. Частота обновления составляет 60 Гц. Стоит отметить, что устройство предлагает пользователям режим защиты глаз от вредного синего света.

Alcatel V1 2021 оборудован тройной основной камерой, которая совмещает главный 13-Мп сенсор и два вспомогательных 2-Мп датчика. Фронтальная камера представлена 5-Мп модулем с поддержкой HDR. Новинка оснащается 5000-мА·ч аккумулятором с поддержкой 10-Вт зарядки. Стоимость смартфона будет объявлена в ближайшее время.

(С) 3dnews.