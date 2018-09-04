TCL представила планшет под управлением Android Go - Alcatel 3T 8

4 сентября 2018, 13:15

На IFA2018 компания TCL анонсировала свой новый планшет - Alcatel 3T 8.



Релиз новинки намечен на ближайшие недели.





Новинка позиционируется в роли одного из первых в мире планшетов, работающих под управлением Android Oreo Go Edition. Это система ультрабюджетного уровня, ориентированная на нетребовальных пользователей.



Среди других, известных на данный момент характеристик новинки отмечается 8-дюймовый сенсорный дисплей, 16 ГБ встроенной памяти, 279 грамм веса и аккумулятор на 4080 мАч.



Отдельно отмечается поддержка LTE.



В продаже новинка появится по цене $140. Точная дата релиза пока не приводится.

