4 сентября 2018, 13:15

TCL представила планшет под управлением Android Go - Alcatel 3T 8

На IFA2018 компания TCL анонсировала свой новый планшет - Alcatel 3T 8.

Релиз новинки намечен на ближайшие недели.




Новинка позиционируется в роли одного из первых в мире планшетов, работающих под управлением Android Oreo Go Edition. Это система ультрабюджетного уровня, ориентированная на нетребовальных пользователей.

Среди других, известных на данный момент характеристик новинки отмечается 8-дюймовый сенсорный дисплей, 16 ГБ встроенной памяти, 279 грамм веса и аккумулятор на 4080 мАч.

Отдельно отмечается поддержка LTE.

В продаже новинка появится по цене $140. Точная дата релиза пока не приводится.


Оцените новость:
  • 0 оценок