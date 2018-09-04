TCL представила планшет под управлением Android Go - Alcatel 3T 8

На IFA2018 компания TCL анонсировала свой новый планшет - Alcatel 3T 8.
Релиз новинки намечен на ближайшие недели.
Новинка позиционируется в роли одного из первых в мире планшетов, работающих под управлением Android Oreo Go Edition. Это система ультрабюджетного уровня, ориентированная на нетребовальных пользователей.
Среди других, известных на данный момент характеристик новинки отмечается 8-дюймовый сенсорный дисплей, 16 ГБ встроенной памяти, 279 грамм веса и аккумулятор на 4080 мАч.
Отдельно отмечается поддержка LTE.
В продаже новинка появится по цене $140. Точная дата релиза пока не приводится.