Безрамочный смартфон Alcatel 1 стоит менее 80 евро

2 июля 2018, 10:45

Бренд Alcatel анонсировал свой новый ультрабюджетный смартфон с безрамочным дизайном - Alcatel 1.

Новинка работает под управлением Android Oreo (Go edition) и обладает «железом» начального уровня.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный процессор Mediatek MT6739. Объем оперативной памяти – 1 ГБ, а встроенной пользовательской – 8 ГБ. Для последней также предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 32 ГБ включительно.

Емкость аккумулятора – 2000 мАч.

Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение 480х960 точек, соотношение сторон - 18:9.

Основная камера – 5Мп, а фронтальная – 2Мп.

Габариты новинки - 137,6x65,7x9,8 мм. Вес – 134 г.

Отдельно отмечаются беспроводные модули 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS.

В продаже новинка окажется с ценником в 79 евро.

Старт продаж – июль.