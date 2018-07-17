Moto E5 Play Android Go Edition будет продаваться в Европе за 109 евро

Компания Motorola анонсировала и готовится начать продажи смартфона Moto E5 Play Android Oreo (Go Edition).
Данная новинка работает под управлением Android 8.1 Oreo Go Edition – программной платформе для маломощных терминалов.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 425. Кроме того, здесь графика Adreno 308 и 1 ГБ оперативной памяти.
Диагональ дисплея – 5,34 дюйма, а его разрешение 480х960 точек.
Емкость аккумулятора – 2100 мА.
Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ.
Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 5Мп.
В продаже новинка появится по цене 105 евро. Точная дата релиза пока не отмечается, но, судя по всему, это состоится в ближайшее время.