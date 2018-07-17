Moto E5 Play Android Go Edition будет продаваться в Европе за 109 евро

17 июля 2018, 13:15

Компания Motorola анонсировала и готовится начать продажи смартфона Moto E5 Play Android Oreo (Go Edition).

Данная новинка работает под управлением Android 8.1 Oreo Go Edition – программной платформе для маломощных терминалов.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 425. Кроме того, здесь графика Adreno 308 и 1 ГБ оперативной памяти.Диагональ дисплея – 5,34 дюйма, а его разрешение 480х960 точек.Емкость аккумулятора – 2100 мА.Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ.Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 5Мп.В продаже новинка появится по цене 105 евро. Точная дата релиза пока не отмечается, но, судя по всему, это состоится в ближайшее время.