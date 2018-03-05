Названы ключевые характеристики новых смартфонов Moto E5

5 марта 2018, 11:45

В Сети «всплыли» спецификации трех новых смартфонов Moto E5, которые пока что не были представлены официально.

Судя по всему, оригинальный E5 получит 5,5 –дюймовый дисплей с разрешением HD, а также основной 16Мп камерой и фронтальной 5Мп. Емкость аккумулятора составит 3028 мАч. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской 32 ГБ.

Moto E5 Play будет обладать 5,2-дюймовым экраном с HD-разрешением и двумя камерами – основной 12Мп и фронтальной 5Мп. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16Мп.

Moto E5 Plus будет 5,8-дюймовым. Соотношение сторон экрана – 18:9, а разрешение 720х1440 точек. Емкость аккумулятора – 5000 мАч. Объем оперативной памяти 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Также известно за чип Qualcomm Snapdragon 430.Анонс новинок намечен на второй квартал текущего года, но более точная дата пока не называется.