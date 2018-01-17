Опубликовано рендерное фото Moto E5

17 января 2018, 12:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемое рендерное фото смартфона Motorola Moto E5, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит корпус из металла. Кроме того, на тыльной панели этого смартфона будет реализован сканер отпечатков пальцев, что, кстати говоря, и отличает этот терминал внешне от предшественников той же серии.Кроме того, известно о светодиодной вспышке для фронтальной камеры, а также порте micro-USB.Диагональ дисплея – 5 дюймов. Разрешение не указывается, но отмечен формат – 18:9.Кроме того, известно за поддержку режима dual-SIM, GPS, Wi-Fi, Bluetooth и 3,5-мм разъем для наушников на верхнем торце смартфона.Анонс новинки, по слухам, состоится 3 апреля. Стоимость в рознице - $120-150.