15 января 2018, 10:45

Смартфон LG G7 "засветился" на рендерном фото

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемое рендерное фото смартфона LG G7, который на данный момент еще не был представлен официально.

Это фото подтверждает слухи о безрамочном дизайне терминала и дисплее, который будет занимать фактически всю переднюю панель.

Кроме того, теперь в точности известно о том, что этот флагман окажется с двойной фронтальной камерой. Основная камера, впрочем, также будет двойной.

По слухам, LG G7 получит ТОПовый чип Qualcomm Snapdragon 845 + 6 ГБ оперативной памяти и поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4.0.

Анонс новинки запланирован на второй квартал 2018 года. По разным данным, это будет апрель месяц.
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