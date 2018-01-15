Смартфон LG G7 "засветился" на рендерном фото

15 января 2018, 10:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемое рендерное фото смартфона LG G7, который на данный момент еще не был представлен официально.

Это фото подтверждает слухи о безрамочном дизайне терминала и дисплее, который будет занимать фактически всю переднюю панель.Кроме того, теперь в точности известно о том, что этот флагман окажется с двойной фронтальной камерой. Основная камера, впрочем, также будет двойной.По слухам, LG G7 получит ТОПовый чип Qualcomm Snapdragon 845 + 6 ГБ оперативной памяти и поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4.0.Анонс новинки запланирован на второй квартал 2018 года. По разным данным, это будет апрель месяц.