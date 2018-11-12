Стало известно, каким будет смартфон LG Q9

12 ноября 2018, 10:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемое рендерное фото смартфона LG Q9, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, аппарат получит экран с довольно узкими боковыми рамками. Вверху дисплея будет предусмотрен довольно крупный вырез, в который «поселят» датчики и фронтальную камеру. По слухам, диагональ дисплея новинки составит 6,1 дюйма.



На левом и правом торцах расположены физические кнопки управления.



На тыльную панель предположительно вынесли сканер отпечатков пальцев.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» предусмотрен 8-ядерный чип Snapdragon 660, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 512, а объем оперативной памяти – 4 ГБ. Кроме того, аппарат получит 32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти и аккумулятор на 3550 мАч.

Ну, а работать «трубка» будет под управлением Android 8.1.



О точной дате анонса пока ничего не известно.