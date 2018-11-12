12 ноября 2018, 10:15

Стало известно, каким будет смартфон LG Q9

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемое рендерное фото смартфона LG Q9, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, аппарат получит экран с довольно узкими боковыми рамками. Вверху дисплея будет предусмотрен довольно крупный вырез, в который «поселят» датчики и фронтальную камеру. По слухам, диагональ дисплея новинки составит 6,1 дюйма.

На левом и правом торцах расположены физические кнопки управления.

На тыльную панель предположительно вынесли сканер отпечатков пальцев.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» предусмотрен 8-ядерный чип Snapdragon 660, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 512, а объем оперативной памяти – 4 ГБ. Кроме того, аппарат получит 32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти и аккумулятор на 3550 мАч.


Ну, а работать «трубка» будет под управлением Android 8.1.

О точной дате анонса пока ничего не известно.


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