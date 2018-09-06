Подробности о смартфоне LG Q9

6 сентября 2018, 11:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о подготовке компанией LG ее нового смартфона – Q9.



В качестве программной платформы «на борту» окажется Android 8.1 Oreo.

Судя по всему, аппарат получит экран с соотношением сторон 18:9.Основная камера будет двойной.В качестве аппаратной платформы отмечается 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 512. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Емкость аккумулятора – 3550 мАч.Дата анонса новинки, пусть даже ориентировочная на данный момент не называется. О цене информации также нет.