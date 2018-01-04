Подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5

4 января 2018, 12:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о подготовке компанией Xiaomi ее нового смартфона - Redmi Note 5.

Судя по всему, грядущая новинка получит чип Snapdragon 632, тактовая частота которого 1,8 ГГц.Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а разрешение 1080х2160 точек. Соотношение экрана 18:9.Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. О возможности расширения пока не уточняется.Основная камера двойная, модули 12Мп+12Мп. Фронтальная камера – 5Мп.По слухам, в продаже новинка окажется с ценником $250.Точная дата анонса пока не называется.