Motorola объявила о старте продаж moto e5 plus в Украине

21 августа 2018, 11:15

Новинку от Motorola Mobility, а именно - нове поколение серии Е – смартфон moto e5 plus, теперь можно будет приобрести в украинских магазинах.

Модель относится к доступному ценовому сегменту, но обладает премиальным внешним видом и трендовым набор опций.

Смартфон moto e5 plus получил дисплей Max Vision с диагональю 6 дюймов и соотношением сторон 18:9, а также - усиленную батарею ёмкостью 5000 мА‧ч. Благодаря изогнутой задней панели moto e5 plus удобно лежит в ладони. Основная камера с разрешением 12 МП мгновенно фокусируется на объектах благодаря технологии лазерной фокусировки и захватывает больше света за счет пикселей размером 1,25 мкм.

Быстрый сканер отпечатков пальцев теперь удобно расположен прямо в логотипе Motorola на задней поверхности корпуса смартфона.



Смартфон работает под управлением новейшей «чистой» ОС Android 8.0, Oreo.



Новинка, moto e5 plus оснащена 3ГБ ОЗУ, а также - отдельным слотом для microSD, помимо 2-х слотов для SIM-карт



Смартфоны moto e5 plus будут доступны в интернет-магазине shop.lenovo.ua авторизованных розничных и онлайн магазинах. Ориентировочная розничная цена в Украине moto e5 plus составит 5995 грн.