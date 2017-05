В Украине официально стартовали продажи Motorola Moto G5 Plus

23 мая 2017, 10:15

Представительство Motorola Mobility в Украине объявляет об официальном старте продаж Moto G Plus (5-го поколения). Смартфон доступен в двух цветах: Lunar Grey, Fine Gold.

Ориентировочная розничная стоимость устройства – 7 995 грн.

Украинские покупатели смогут приобрести новую модель Motorola в интернет-магазине shop.lenovo.ua, сети фирменных магазинов Lenovo и в авторизованных розничных и онлайн магазинах.Moto G5 Plus получил металлический корпус и функции, которые позволят ему конкурировать с флагманскими моделями других производителей. Смартфон имеет 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920х1080), 8-ядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 625 (2 ГГц), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, съемный аккумулятор на 3000 мАч с собственной технологией быстрой зарядки TurboPower, которая обеспечит до 6 часов автономной работы за 15 минут зарядки. Поддерживаются две SIM-карты и отдельный слот для карты памяти microSD объемом до 128 ГБ.Одна из основных особенностей Motorola Moto G5 Plus – 12-мегапиксельная основная камера с двойной LED-вспышкой, диафрагмой f/1.7 и сенсором автофокусирования Dual Autofocus Pixels. Эта технология отвечает за то, чтобы 100% пикселей участвовали в процессе фокусировки, благодаря чему камера наводится на объекты мгновенно, а снимки получаются качественными даже при плохом освещении.Moto G5 Plus работает под управлением «чистой» ОС Android 7.0 Nougat с виртуальным помощником Google Assistant, есть поддержка жестов «Moto Действия» и функция One Button Nav – навигация одной кнопкой, которая позволяет управлять смартфоном, используя сканер отпечатков пальцев.