Motorola объявляет о начале продаж смартфона Moto G5 Special Edition

30 августа 2017, 9:15

Компания Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявляет начало продаж в России смартфона Moto G5 Special Edition.

Новая модель продолжает традиции серии Moto G, предлагая пользователям богатую функциональность флагманских моделей по доступной цене.

Moto G5 Special Edition — тонкий и легкий смартфон с диагональю экрана 5,2 дюйма. Корпус устройства изготовлен из высококачественного алюминия, обеспечивающего высокую прочность и стойкость к царапинам. Емкий аккумулятор на 3000 мАч поддерживает автономную работу смартфона в течение целого дня даже при активном использовании, а функция быстрой зарядки с устройством TurboPower позволяет всего за 15 мин зарядить смартфон на 5 часов работы.Мощная 16 МП фотокамера Moto G5 Special Edition открывает широкие возможности для творчества, позволяя делать яркие и реалистичные снимки. Фазовый автофокус основной фотокамеры обеспечивает быструю и точную фокусировку, значительно снижая долю неудачных фотографий. Для съемки селфи в устройстве предусмотрена 5 МП широкоугольная фронтальная камера со светодиодной вспышкой.Использование 8-ядерного процессора, работающего на частоте 1,4 ГГц, и модуля 4G обеспечивает высокую производительность как при работе с приложениями, так и при просмотре веб-страниц и видео в Интернете. Смартфон оснащен быстрым сканером отпечатков пальцев, позволяющим не только упростить навигацию, но и совершать мобильные платежи при помощи Android Pay.Moto G5 Special Edition поддерживает функции пакета Moto Experiences, среди которых фильтр синего цвета, снижающий утомляемость, возможность управления устройством посредством жестов по сканеру отпечатков, жесты для быстрого запуска камеры, MotoDisplay нового поколения.