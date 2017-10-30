Состоялся анонс смартфона Moto Z 2018 Kingsman VIP Special Edition

30 октября 2017, 10:45

На территории Китая состоялся анонс смартфона Moto Z 2018 в версии Kingsman VIP Special Edition.



По сути, речь идет о модели с аналогичными Moto Z2 Force характеристикам, но куда более интересной отделкой корпуса и весьма богатой комплектацией. «Внутри» 8-ядерный процессор Snapdragon 835 + 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD. Основная камера - двойная с двумя 12Мп модулями; фронтальная – 5Мп.

Moto Z 2018 Kingsman VIP Special Edition обладает корпусом, в котором применены золотистые вставки и алюминиевый сплав 7000-й серии.Что же касательно комплекта поставки, здесь речь о дополнительной батарее Moto Mod with TurboPower на 3490 мАч, панельке Moto Style Mod с поддержкой беспроводной зарядки, а также переходнике с USB Type-C на 3,5-миллиметровый аудиоразъём, кожаном футляре, наушниках USB-C Hi-Fi и пр.Стоимость Moto Z 2018 Kingsman VIP Special Edition в рознице окажется немаленькой. Производитель называет ценник в $1500.