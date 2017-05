Motorola пополняет линейку бюджетными смартфонами Moto C и С Plus

16 мая 2017, 10:15

Motorola Mobility продолжает комплектовать линейку смартфонов, чтобы еще больше пользователей смогли ощутить преимущества любимого обновленного бренда.

Вместе с высокотехнологичными флагманами в 2017 году компания планирует выпустить на рынок качественные и надежные, но более доступные модели.



15 мая Motorola презентовала новую серию смартфонов: Moto C и Moto С Plus. Обе новинки представляют бюджетный сегмент и появятся в Украине уже в июне этого года.

Модели Moto C-серии получили 5-дюймовые дисплеи, работаю на «чистой» операционной системе Android 7.0 Nougat, имеют защиту от брызг и представлены в четырех цветах – Starry Black, Fine Gold, Pearl White и Metallic Cherry.Базовая модель Moto C укомплектована выносливым аккумулятором емкостью 2350 мАч. Четырехъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц позволит с легкостью переключаться между приложениями, слушать музыку, смотреть видео и играть в любимые игры. Объем встроенной памяти Moto C составляет 8 ГБ, а оперативной – 1 ГБ. Смартфон оснащен основной 5-мегапиксельной камерой с LED-вспышкой. А для качественных селфи даже с плохим освещением есть 2-мегапиксельная фронтальная камера со вспышкой.Moto C Plus предлагает дисплей с высшим разрешением, более выносливый аккумулятор и улучшенную камеру.Старшая модель С-серии имеет IPS-дисплей с разрешением 1280х720 и аккумулятор емкостью 4000 мАч, благодаря которому Moto C Plus работает до 3 дней без подзарядки. Также смартфон оснащен четырехъядерным процессором с частотой 1.3 ГГц. Объем встроенной памяти Moto C Plus составляет 16 ГБ, а оперативной – 2 ГБ. Благодаря отдельным слотам можно использовать одновременно две SIM-карты и увеличить память смартфона с помощью microSD. У Moto C Plus более совершенная основная 8-мегапиксельная камера с LED-вспышкой и 2-мегапиксельная фронтальная со вспышкой для селфи.