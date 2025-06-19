Евросоюз продлил "транспортный безвиз" с Украиной – Кабмин

19 июня 2025, 13:15

С начала полномасштабной войны это уже четвертая пролонгация соглашения, упрощающего грузовые автоперевозки между Украиной и странами ЕС.

Однако на сайте Европарламента отмечается, что правила для украинских перевозчиков несколько изменились. Все украинские водители, осуществляющие международные перевозки, должны иметь при себе документы, подтверждающие легальность поездки.Кроме того, на лобовом стекле обязательно должна быть специальная наклейка, удостоверяющая, что автомобиль подпадает под действие нового соглашения. Ее отсутствие может трактоваться как нарушение и привести к штрафу или запрету на въезд.Также в соглашение добавили понятие «защитной оговорки». Это возможность временно приостановить действие соглашения в отдельных регионах ЕС, если будут зафиксированы серьезные нарушения местного рынка перевозок, вызванные действием этого соглашения.