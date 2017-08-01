Vodafone предлагает провести "Безвиз уикенд" в Европе за 60 гривен

1 августа 2017, 12:15

Vodafone запустил услугу выгодного роуминга для коротких поездок в более 30 стран Европы.

Клиенты Vodafone Украина теперь смогут пользоваться доступной связью в роуминге во время коротких поездок в Европу, популярность которых возросла после введения безвизового режима между Украиной и ЕС. С 1 августа абоненты предоплаченных тарифов Vodafone могут подключить услугу «Безвиз уикенд» и забыть о границах, потратив за выходные на связь в Европе всего 60 гривен.



«Безвиз уикенд» включает 100 Мб мобильного интернета, 10 SMS и 30 минут для входящих звонков с любых операторов мира, исходящих звонков на номера Vodafone Украина и другие украинские сети, а также для звонков в страны Европы, на которые распространяется действие услуги.



Vodafone существенно расширил перечень стран, в которых действует услуга. Доступным роумингом во время «Безвиз уикенда» можно воспользоваться в более 30 странах Европы. Среди новых стран Канарские острова, Кипр, Сан Марино, Словения, Хорватия, Голландия, Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Лихтенштейн, Люксембург, Ватикан, Норвегия, Словакия, Швейцария и Швеция.

Также выгодные условия роуминга действуют в Польше, Италии, Германии, Франции, Чехии, Испании, Португалии, Венгрии, Ирландии, Великобритании, Греции, Нидерландах, Мальте, Албании, Румынии и Турции. Перечень стран будет расширяться.



Подключать услугу можно заблаговременно с помощью USSD-запроса *600*9# и кнопка вызова, деньги снимаются только в момент пользования услугами.









